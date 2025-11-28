l’anticipato progetto di neuromancer su apple tv e il futuro del cyberpunk nel 2026. Il nuovo ciclo di produzione dedicato al cyberpunk sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori grazie a importanti annunci e uscite previste per il 2026. Tra queste, spicca la serie televisiva Neuromancer prodotta da Apple TV, basata sull’omonimo bestseller di William Gibson, considerato una pietra miliare del genere. La crescente popolarità dei contenuti incentrati sul subgenere si sta consolidando, caratterizzando un nuovo ritorno sulla scena internazionale. Questa tendenza si lega al successo del videogioco Cyberpunk 2077, uscito nel 2020, che, nonostante un avvio turbolento, ha conquistato un ruolo di rilievo tra i big del mercato videoludico e ha alimentato nuovi stimoli per le produzioni multimediali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Apple tvs sci fi show 2026 promuove un grande anno per gli appassionati di cyberpunk