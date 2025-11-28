apple tv annunciata una nuova serie nel monsterverse

Apple TV si prepara a trascinare nuovamente i fan nel MonsterVerse il prossimo anno con la seconda stagione della sua più grande serie live-action, Monarch: Legacy of Monsters. Ambientata durante la serie cinematografica che ha introdotto i fan a nuove interpretazioni di Godzilla, Kong e diverse altre bestie giganti, la storia di Monarch attraversa diversi decenni. Alternando presente e passato, la prima stagione non si è mai tirata indietro quando si è trattato di esplorare il nuovo mondo di Legendary, pieno di kaiju. In un recente rapporto, sembra che il servizio di streaming sia pronto a tornare su Monarch al di fuori della serie principale, dando un ulteriore sguardo al passato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

