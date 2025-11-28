Appartamento sold out tutti i episodi dal 28 novembre 2025 su Raiplay

uscita e disponibilità di “l’appartamento sold out” su raiplay. La nuova serie “L’appartamento sold out” sarà disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay a partire da venerdì 28 novembre 2025. Questa produzione è frutto di una collaborazione tra Rai Fiction e Aporos Group, e si compone di otto episodi, di genere dramedy. La serie rappresenta un interessante esempio di narrazione moderna, focalizzata su temi sociali e culturali attuali. trama e tematiche principali di “l’appartamento sold out”. “ L’appartamento sold out ” propone una favola contemporanea dedicata all’ integrazione e all’ accettazione di sé e degli altri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

