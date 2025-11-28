appartamento sold out intervista a giorgio pasotti scopri i dettagli

la serie tv l’appartamento sold out: una narrazione che esplora la multiculturalità. Da oggi, la nuova produzione di RaiPlay, l’appartamento sold out, si presenta come una riflessione moderna sulle dinamiche sociali e culturali dell’Italia contemporanea. Composta da otto episodi, questa serie si distingue per il suo approccio innovativo e per il suo racconto coinvolgente, incentrato sulla convivenza di persone di diversa provenienza in uno stesso contesto abitativo. il personaggio di armando e la sua trasformazione. chi è armando e quale è il suo ruolo nella serie. Giorgio Pasotti interpreta Armando, un intellettuale di sinistra che si trova a vivere un’importante crisi professionale e personale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

