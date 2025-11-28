Appalti pubblici a Novara Trecate e Cameri | indagati per corruzione tre funzionari Anas

Novaratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono scattate nei giorni scorse le perquisizioni dei carabinieri di Novara, ordinate dalla Procura, per quattro persone indagate per reati contro la pubblica amministrazione.Secondo quanto ricostruito in oltre un anno di indagini, un ingegnere e due geometri in servizio presso la sezione Anas di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

