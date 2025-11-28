Appalti pubblici a Novara Trecate e Cameri | indagati per corruzione tre funzionari Anas
Sono scattate nei giorni scorse le perquisizioni dei carabinieri di Novara, ordinate dalla Procura, per quattro persone indagate per reati contro la pubblica amministrazione.Secondo quanto ricostruito in oltre un anno di indagini, un ingegnere e due geometri in servizio presso la sezione Anas di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oratorio e appalti pubblici: accertamenti in corso Vai su X
Autorizzazioni senza tener conto della certificazione antimafia, appalti pubblici aggiudicati in maniera irregolare, irregolarità sanate e white list ingannate, gli omaggi al capo cosca Salvatore Giglio. Tutte le accuse della Dda di Catanzaro - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione negli appalti: perquisiti tre funzionari Anas e un architetto milanese - I Carabinieri di Novara hanno eseguito nei giorni scorsi una serie di perquisizioni nei confronti di quattro persone indagate per reati contro la pubblica amministrazione. Si legge su lavocedinovara.com
Corruzione e appalti in cambio di soldi (e mobili di lusso): indagato architetto milanese (insieme a tre funzionari Anas) - ma anche un noto architetto di un affermato studio professionale di Milano ... Come scrive milanotoday.it