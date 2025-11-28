Antonio Milo | A teatro sono Craxi Ricciardi e Maione torneranno? Ci sono i presupposti

Antonio Milo, il celebre brigadiere Maione de Il Commissario Ricciardi, è al Teatro Golden di Roma fino al 30 novembre con Tangentopoli. Processo alla Prima Repubblica. Lo spettacolo, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e diretto da Andrea Maia che ha anche scritto il testo con Vincenzo Sinopoli, si apre in un’aula di tribunale dove sue uomini simbolo di un’epoca si fronteggiano: Antonio Di Pietro, interpretato da Simone Colombari, e Bettino Craxi, affidato proprio a Milo. A noi Antonio Milo ha raccontato di questo importante progetto teatrale che parla del processo del secolo in realtà mai realizzato. 🔗 Leggi su Dilei.it

