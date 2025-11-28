Antonia Dell’Atte denuncia anni di violenze | Mediaset licenzia Alessandro Lecquio

La modella rivela maltrattamenti subiti durante il matrimonio: dopo l’intervista, l’emittente spagnola interrompe la collaborazione con Lecquio. Le rivelazioni shock di Antonia Dell’Atte Antonia Dell’Atte, storica musa di Giorgio Armani, è tornata a parlare delle violenze fisiche e psicologiche subite dall’ex marito Alessandro Lecquio. In un’intervista a El Pais, la modella ha raccontato come negli . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Antonia Dell’Atte denuncia anni di violenze: Mediaset licenzia Alessandro Lecquio

