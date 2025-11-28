Antitrust indaga su servizi di noleggio bici a Roma Avrebbero ostacolato le corse gratuite

Accuse di ritardi e disservizi dai consumatori e scatta l'istruttoria dell'AGCM: Bird, EmTransit e Lime sotto esame per la gestione dei Pass Metrebus. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Antitrust indaga su servizi di noleggio bici a Roma. Avrebbero ostacolato le corse gratuite

