Anticipazioni Beautiful puntate americane | Steffy e Finn di nuovo in crisi
Nelle anticipazioni Beautiful dalle puntate americane, l’equilibrio tra Steffy Forrester e Finn Finnegan torna a scricchiolare. Dopo la presunta morte di Sheila Carter, la coppia prova a ritrovare pace e normalità con i figli. La verità sulla donna uccisa da Steffy, però, riapre incubi e paure. A Los Angeles nulla è davvero risolto: Sheila è ancora viva e pronta a colpire. Intanto una nuova figura, la giovane Luna, entra sempre più nella vita di Finn, trasformando ogni gesto in motivo di scontro. Amici 25, chi è Paola: età, social e curiosità Sheila non è morta davvero: la verità sulla donna uccisa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Argomenti simili trattati di recente
Ridge pensa al cuore spezzato del figlio! Domani a , ecco le trame del : https://www.tvsoap.it/2025/11/beautiful-anticipazioni-28-novembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
#beautiful #anticipazioni #trame #spoiler #28novembre Vai su X
Beautiful, anticipazioni americane: Luna perde la vita travolta da un'auto - Luna evade dal carcere e raggiunge Will, ma il ragazzo la respinge; disperata, fugge e durante la corsa viene travolta e uccisa da un’auto ... Come scrive it.blastingnews.com
Beautiful Anticipazioni Americane: Katie si licenzia dalla Forrester? Bill potrebbe convincerla a farlo! - Nelle puntate americane di Beautiful, Katie ha scoperto di essere stata sostituita, momentaneamente, come direttrice delle pubbliche relazioni della Forrester mentre Bill le ha chiesto di lavorare per ... Secondo msn.com
Beautiful Anticipazioni Americane: Luna viene investita, per lei è la fine? - Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale ... Come scrive msn.com