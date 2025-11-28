Anticipazioni Beautiful puntate americane | Steffy e Finn di nuovo in crisi

Nelle anticipazioni Beautiful dalle puntate americane, l’equilibrio tra Steffy Forrester e Finn Finnegan torna a scricchiolare. Dopo la presunta morte di Sheila Carter, la coppia prova a ritrovare pace e normalità con i figli. La verità sulla donna uccisa da Steffy, però, riapre incubi e paure. A Los Angeles nulla è davvero risolto: Sheila è ancora viva e pronta a colpire. Intanto una nuova figura, la giovane Luna, entra sempre più nella vita di Finn, trasformando ogni gesto in motivo di scontro. Amici 25, chi è Paola: età, social e curiosità Sheila non è morta davvero: la verità sulla donna uccisa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

