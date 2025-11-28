Anson Mount augura buon Thanksgiving mentre si avvicina la fine delle riprese di Star Trek strange new worlds

In concomitanza con il procedere delle riprese di Star Trek: Strange New Worlds, si intensificano le attenzioni dei fan e degli addetti ai lavori sulle tappe finali di produzione e sui progetti futuri della serie. L’attuale fase comprende l’ultimazione delle riprese dell’episodio numero sei, con alcune indiscrezioni sui momenti di riconoscimento e sulle attività del cast durante le festività natalizie. Questo articolo offre un aggiornamento dettagliato sulle ultime dinamiche di produzione, le dichiarazioni degli attori principali e le prossime date di uscita, sottolineando l’importanza strategica della serie nell’universo Star Trek. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Anson Mount augura buon Thanksgiving mentre si avvicina la fine delle riprese di Star Trek strange new worlds

Altre letture consigliate

Il DOC su Guillermo del Toro e lo speciale con Ed Sheeran, la serie FIREFLIES, Memento di Christopher Nolan, I Puffi stagione 3, La furia di un uomo con Jason Statham .. 13 Novità sulle piattaforme: Netflix, Prime, Disney+, Now, Paramount+, Raiplay etc.. ## - facebook.com Vai su Facebook

AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025, FESTA DEI LAVORATORI/ Le frasi a tema più belle: “Siamo onesti e motivati…” - Proseguendo nella nostra già avviata – nella giornata di ieri – ricerca delle frasi di auguri buon 1 maggio 2025 che vi stiamo lasciando con largo anticipo per potervi preparare a dovere in vista ... Lo riporta ilsussidiario.net

Auguri buon anno e Capodanno 2025/ Frasi, pensieri e citazioni per festeggiare l’anno nuovo - Superato il periodo natalizio, eccovi una primissima serie di spunti per gli auguri buon anno e Capodanno 2025: citazioni e frasi da inviare su WhatsApp Superato il lungo periodo del Natale ed ... Da ilsussidiario.net