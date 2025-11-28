Another Love replica puntata 28 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 28 novembre – la soap turca Another Love. Nella puntata odierna Nuray non sa come uscire dalla situazione che ha creato, mentre Leyla la spinge a dire la verità a suo fratello Tahir. Intanto, lui decide di recarsi dai genitori della ragazza. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 40 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
