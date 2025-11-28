La semifinale di X Factor 2025 è stata segnata da uno dei momenti più emozionanti dell’intera edizione: la confessione di Delia, concorrente del team di Jake La Furia, che prima della sua esibizione si è raccontata senza filtri davanti al pubblico. La giovane artista ha scelto di portare sul palco “Sei bellissima” di Loredana Bertè, un brano dal forte impatto emotivo che per lei rappresenta molto più di una semplice cover. Prima di cantare, Delia ha preso la parola e ha condiviso una parte dolorosa della sua storia personale. “ Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo ”, ha rivelato con la voce spezzata, spiegando che quelle parole sono rivolte alla sé del passato, a quella ragazza che non riusciva a uscire da una relazione tossica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Anni di violenza, subivo e mi accontentavo”. X Factor, la cantante scoppia in lacrime in diretta