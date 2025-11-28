Annalisa racconta il suo Fuoco | gli stadi? Sarebbe bello arrivarci e vorrei coltivare altre passioni
Assago, 28 novembre 2025 – Ehi, garçon. L’ ‘amour’ di Annalisa rimangono quei concerti nei palasport che la vedono in scena oggi e domani ad Assago tra le gradinate di un Forum esaurito fino all’ultimo posto. Un viaggio nell’iperspazio in cui la catapulta il fantascientifico portale al centro del palco, incuneato tra il pubblico come una freccia per proiettare “Maschio” e “San Marco” nella galassia dell’ultimo album “Ma io sono fuoco”. Viaggio siderale imperniato, come il disco, su tre sogni: Il Fuoco, Il Fiume, La Tigre. Impatto tecnologico violento, che infiamma la cornea prima dei sentimenti, per spaziare tra una trentina di hit in cui trovano posto pure le cover di “Secretly” degli Skunk Anansie e di “Sweet Dreams (are made of this)” degli Eurythmics (eseguita da pure a Sanremo lo scorso anno con La Rappresentante di Lista). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
