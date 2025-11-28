Anna muore a 20 anni tra le braccia del fidanzato | Italia sotto shock

Un malore improvviso, mentre era a casa del fidanzato, ha stroncato la vita di Anna Malatesta, 20 anni. È accaduto lunedì sera, 24 novembre, in provincia di Reggio Emilia: la giovane si è sentita male all’improvviso e non si è più ripresa nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. La notizia ha colpito profondamente le comunità di Campitello, frazione di Marcaria dove era cresciuta, e di Castellucchio, il paese in cui viveva e lavorava. La famiglia, ancora sconvolta, ha appreso l’esito dell’ autopsia nelle ultime ore, mentre i funerali si terranno sabato 29 novembre. Anna era una ragazza piena di vita: lavorava come parrucchiera e coltivava una grande passione per la pallavolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

