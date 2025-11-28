Anna muore a 20 anni tra le braccia del fidanzato | Italia sotto shock

Thesocialpost.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un malore improvviso, mentre era a casa del fidanzato, ha stroncato la vita di Anna Malatesta, 20 anni. È accaduto lunedì sera, 24 novembre, in provincia di Reggio Emilia: la giovane si è sentita male all’improvviso e non si è più ripresa nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. La notizia ha colpito profondamente le comunità di Campitello, frazione di Marcaria dove era cresciuta, e di Castellucchio, il paese in cui viveva e lavorava. La famiglia, ancora sconvolta, ha appreso l’esito dell’ autopsia nelle ultime ore, mentre i funerali si terranno sabato 29 novembre. Anna era una ragazza piena di vita: lavorava come parrucchiera e coltivava una grande passione per la pallavolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

anna muore a 20 anni tra le braccia del fidanzato italia sotto shock

© Thesocialpost.it - Anna muore a 20 anni tra le braccia del fidanzato: Italia sotto shock

Scopri altri approfondimenti

anna muore 20 anniAnna muore a 20 anni tra le braccia del fidanzato: Italia sotto shock - Un malore improvviso, mentre era a casa del fidanzato, ha stroncato la vita di Anna Malatesta, 20 anni. Si legge su thesocialpost.it

anna muore 20 anniRagazza di 20 anni sta male in casa all'improvviso: morta tra le braccia del fidanzato - Sui social l'addio della società e delle compagne di squadra ... Secondo today.it

Sta male in casa, muore a 20 anni tra le braccia del suo fidanzato - Si è sentita male lunedì sera mentre si trovava a casa del fidanzato: non si è più ripresa nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. bresciatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anna Muore 20 Anni