Anna Marchesini la figlia Virginia adottata dalla sorella Teresa la sua copia identica | la loro storia

Teresa Marchesini, sorella della celebre comica e attrice Anna Marchesini, si è raccontata a La volta buona, spiegando di aver adottato legalmente sua nipote Virginia, figlia di Anna. Teresa somiglia molto ad Anna e tra loro c’era una differenza di età di appena 14 mesi. Da piccole venivano scambiate per gemelle, anche perché la loro mamma le vestiva uguali. Sull’adozione di Virginia, Teresa ha spiegato che la richiesta è arrivata dalla ragazza, che all’epoca aveva 20 anni (oggi ne ha 30) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Volta Buona Rai (@voltabuonarai) Virginia è nata dal rapporto tra Anna Marchesini e il suo ex marito, Paki Valente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Anna Marchesini, la figlia Virginia adottata dalla sorella Teresa (la sua copia identica): la loro storia

