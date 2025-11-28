Angelo Maurizio Tortora intervista l’ex campione di Napoli e Catanzaro, di ruolo Attaccante: Massimo Palanca. Conte – squadra, chiarimento definitivo avvenuto? “L’importante è chiarirsi sotto tutti i punti di vista. Ognuno deve esprimere le proprie opinioni e da lì si può trovare una soluzione che rassereni l’ambiente”. Mentre tra Adl e Conte, secondo te, c’è mai stata un pò di tensione? “Questo lo sanno solo loro. Conte deve fare qualche passo indietro perché ce l’ha sempre con il mondo intero: così facendo mette agitazione in tutto”. Ma avrà pensato alle dimissioni di Conte, anche se in minima parte? “Penso di no, perché si caricherebbe tutte le responsabilità e non sarebbe giusto: ognuno si deve assumere le proprie”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Angelo Maurizio Tortora: intervista a Massimo Palanca