Andrea Sempio boatos da Garlasco | cosa può accadere a metà dicembre

Un po’ come un circolo. L’eterno ritorno di Garlasco che irrompe, indigna, fa discutere (spesso, cioè quasi sempre, a sproposito), spulcia, indaga, reperta, perizia, valuta, analizza. E alla fine torna lì, al suo punto di origine, a quella “prova regina” che, d’accordo, se si dovesse andare a processo avrebbe tutti i crismi dell’evidenza incontrastata (non si tratta di un accertamento di parte ma di una valutazione del tribunale che quindi, in un ipotetico processo, può essere utilizzata senza indugio), però lascia ancora parecchi interrogativi aperti. Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

