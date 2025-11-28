Andrea Bui | Al di fuori delle politiche pubbliche c' è una giungla dove vince il più forte
Andrea Bui, esponente di Potere al Popolo è intervenuto nel corso del corteo per lo sciopero generale di venerdì 28 novembre, indetto dai sindacati di base. "Sono i servizi pubblici che rendono la vita nelle nostre città dignitosa - ha sottolineato - Al di fuori delle politiche pubbliche c'è una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
