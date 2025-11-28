Ancora una vittima della strada in Abruzzo auto travolge pedone e lo uccide
Un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile. L'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 28 novembre lungo la strada statale 16, a Roseto degli Abruzzo, nei pressi di un incrocio che porta al lungomare.A travolgerlo sarebbe stata una Volkswagen guidata da una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ancora una giovane vittima della strada #Sorbolo #Parma #incidente #RadioBruno #27novembre Vai su X
BASTA MORTI IN STRADA: COSA INTENDE FARE ORA L’AMMINISTRAZIONE? A meno di un mese dall’ultima vittima della violenza stradale in città, e pochi giorni dopo la Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime della Strada durante la quale siamo sces - facebook.com Vai su Facebook
Ancora una vittima della strada in Abruzzo, auto travolge pedone e lo uccide - L'incidente è avvenuto nella mattinata del 28 novembre sulla strada statale 16, a Roseto degli Abruzzo. Lo riporta ilpescara.it
Anziano travolto in strada, a ucciderlo la vicina di casa - IL DRAMMA LAMA DEI PELIGNI Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Lama dei Peligni lo scorso mercoledì pomeriggio, quando un anziano di 88 anni, G. Come scrive ilmessaggero.it
Auto fuori strada nel Pescarese, grave donna di 26 anni - Una 26enne di Collecorvino è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale 'Spirito Santo' di Pescara per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 5 ... msn.com scrive