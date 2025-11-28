Ancora tempo instabile sulla Puglia | possibili piogge e temporali fino a domani

Ancora tempo perturbato e instabilità sulla Puglia e sul territorio barese. Le precipitazioni dovrebbero proseguire anche nella giornata di domani, sabato 29 novembre, con un possibile miglioramento nella giornata di domenica. In generale calo anche le temperature massime, con la presenza di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

