Ancona è già capitale dello skate | nel 2026 ospiterà i campionati italiani della categoria street

ANCONA – Ancona ospiterà i campionati italiani di skate. E lo farà nella pista inaugurata solo alcune settimane fa a Posatora.Sin dai primi giorni infatti era stata presentata la domanda per richiedere alla Federazione italiana skate la possibilità di poter accogliere la competizione da parte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Il nuovo progetto scientifico esalta i capolavori dal XV al XX secolo e si inserisce nel percorso di candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028 - facebook.com Vai su Facebook

Ancona si candida a Capitale della Cultura. Silvetti: «Superare la patina di anonimato sedimentata negli anni». Con Mancinelli sindaca arrivò in finale (senza vincere) nel 2022 - «Rimettere al centro la cultura significa riconoscere l’anima più autentica di questa città». Come scrive corriereadriatico.it

Ancona, la Capitale della Cultura? Prima pensate al Guasco tra cantieri e incompiute - Il Guasco ferito, terra di cantieri senza fine e di sogni che il tempo sta condannando a diventare incompiute. Riporta corriereadriatico.it

Ancona aspirante Capitale italiana della Cultura 2028: è tra le 25 città in corsa - Ancona è tra i 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di "Capitale italiana della Cultura" per l'anno 2028 ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it