Anche Matteo Salvini vuole il suo duello con l'opposizione. "Mi farebbe piacere confrontarmi con Giuseppe Conte ad Atreju il 14 dicembre". Le parole del capo dela Lega arrivano dopo l'invito ufficiale che ieri la premier Giorgia Meloni ha indirizzato al leader del Movimento cinque stelle e alla segretaria del Pd, Elly Schlein. "Anche perchè saranno i giorni immediatamente successivi alla decisione della Cassazione per il caso Open Arms – ha proseguito il ministro dei Trasporti – sarebbe interessante discutere con Conte, visto che la difesa dei confini era una battaglia che diceva di condividere fino a quando non decise di allearsi col Pd pur di restare al potere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Anche Salvini vuole andare ad Atreju: “Vorrei confrontarmi con Conte”