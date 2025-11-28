Anche i motivi di assenza di una docente o ATA sono coperti dalla privacy Cosa dice il Garante

Nulla di nuovo, ma è bene ribadire. Quando si gestiscono informazioni che riguardano il personale scolastico, la discrezione non è solo una questione di buon senso. La normativa impone obblighi precisi e a ricordarcelo il vademecum aggiornato del Garante della Privacy. L’istituzione scolastica deve mettere in campo accorgimenti organizzativi e strumenti tecnici per impedire che soggetti esterni (come genitori, studenti o sigle sindacali) possano accedere a dati che non sono destinati a loro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

