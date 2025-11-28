Anche gli asteroidi dormono? Gli scienziati trovano l’aminoacido del sonno su Bennu e la scoperta ha un grande valore

Una scoperta sorprendente arriva dallo spazio: il triptofano, quell’aminoacido che ci fa venire sonno dopo una bella cena, è stato identificato su Bennu, un asteroide che ogni sei anni passa dalle parti della Terra. Ma perché questa notizia è così importante? Nel 2020, la sonda OSIRIS-REx della NASA è atterrata su questo sasso cosmico grande circa mezzo chilometro e ha raccolto oltre 121 grammi di rocce e polvere. Il materiale è tornato sul nostro pianeta nel 2023 e da allora i ricercatori di tutto il mondo lo stanno studiando con grande curiosità. José Aponte, astro-chimico della NASA, spiega che trovare il triptofano è un traguardo eccezionale: si tratta di uno degli aminoacidi più complessi e non era mai stato individuato prima in campioni spaziali o meteoriti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

