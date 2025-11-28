Anche Gilmour ko il Napoli corre ai ripari | uno svincolato per Conte
Il Napoli campione d’Italia prova a restare saldo nonostante gli infortuni e una nuova emergenza che costringe Conte a scelte delicate. Il Napoli si era presentato ai nastri di partenza con lo scudetto cucito sul petto e una ritrovata consapevolezza, quella maturata sotto la guida di Antonio Conte che, senza ombra di dubbio, aveva ridato ordine, fame e identità a una squadra reduce dal trionfo dell’anno scorso. Infatti, la conferma del tecnico salentino e un mercato davvero eccezionale avevano lasciato immaginare una stagione da grande protagonista, una di quelle in cui il Napoli avrebbe potuto non solo difendere il titolo ma anche alzare l’asticella in Champions. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Napoli, #Gilmour out più del previsto Le ultime sulle sue condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Gilmour valuta intervento per pubalgia: salta la Supercoppa e rientra a gennaio Vai su X
Napoli, ennesimo infortunio: KO anche Gilmour, ecco perché non è entrato Lobotka - Attorno ai quaranta minuti di gioco, anche Billy Gilmour alza bandiera bianca per infortunio ma Lobotka non entra al suo posto Dopo una buona mezz’ora, Gilmour deve arrendersi ad un infortunio. Secondo calciomercato.it
Pagina 2 | Napoli-Pisa 3-2: Gilmour, Spinazzola e Lucca mandano Conte in vetta da solo - Conte fa un mini turn over rispetto alle ultime due partite: Meret si riprende il posto tra i pali, turno di riposo per Lobotka e Anguissa, rimpiazzati da Gilmour ed Elmas. Si legge su corrieredellosport.it
Napoli, l'emergenza prosegue con l'Eintracht Francoforte: anche Spinazzola e Gilmour ko - Il Napoli si prepara alla delicata sfida casalinga di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, valida per la quarta giornata della League Phase, ma Antonio Conte dovrà fare i conti con una ... tuttomercatoweb.com scrive