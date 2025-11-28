Il Napoli campione d’Italia prova a restare saldo nonostante gli infortuni e una nuova emergenza che costringe Conte a scelte delicate. Il Napoli si era presentato ai nastri di partenza con lo scudetto cucito sul petto e una ritrovata consapevolezza, quella maturata sotto la guida di Antonio Conte che, senza ombra di dubbio, aveva ridato ordine, fame e identità a una squadra reduce dal trionfo dell’anno scorso. Infatti, la conferma del tecnico salentino e un mercato davvero eccezionale avevano lasciato immaginare una stagione da grande protagonista, una di quelle in cui il Napoli avrebbe potuto non solo difendere il titolo ma anche alzare l’asticella in Champions. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Anche Gilmour ko, il Napoli corre ai ripari: uno svincolato per Conte