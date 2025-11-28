Analisi ai dipinti di Sebastiano del Piombo | entra nel progetto anche il Politecnico delle Marche

Il cantiere di studio sulle opere di Sebastiano del Piombo - Pietà e Flagellazione - si allarga e acquista una nuova sponda accademica. Dopo le prime indagini avviate dal Cnr di Firenze, che hanno iniziato a svelare la genesi delle due tavole viterbesi, entra nel progetto anche il Politecnico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

