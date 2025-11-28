Il primo dicembre Anagni ospiterà la seconda edizione del Forum di geostrategia e geoeconomia RIMLAND, in programma nella storica Sala della Ragione dalle ore 17.00. Nato su iniziativa della Rete delle Imprese dell'Aerospazio-Difesa del Lazio (RIAL), in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale di Anagni, la Med-Or Italian Foundation e Anagnia.com, il forum si è affermato come un appuntamento centrale per comprendere l'interazione tra politica internazionale, dinamiche economiche e sviluppo dei territori. RIMLAND nasce con l'obiettivo di riunire esperti e personalità con lunga esperienza nei settori politico, militare, diplomatico, accademico e industriale, per favorire una riflessione strategica sugli scenari del “Mediterraneo globale”, oggi cuore della proiezione internazionale dell'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

