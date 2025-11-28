Amoruso | Napoli la squadra c’è ed è allineata con Conte

Nicola , dalla Roma alla Juventus una settimana intensa ed importante, non immagino una grande accoglienza per Spalletti”. Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, della J uventus e dell’ Atalanta, tra le tante squadre in cui ha militato in carriera, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com”. Queste le sue parole: – Dopo le vittorie contro Atalanta e Qarabag, che Napoli si appresta ad affrontare la Roma?. “Le vittorie con Atalanta e Qarabag sono state per importanti per il Napoli, che arriva con rinnovata fiducia alla sfida contro la Roma. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Amoruso: “Napoli, la squadra c’è ed è allineata con Conte

Scopri altri approfondimenti

Napoli, Piazza del Plebiscito, 8 Luglio 2008 Per festeggiare il trentennale della sua carriera musicale, Pino decide di riunire lo storico Supergruppo con il quale nel 1981 aveva registrato l'album "Vai Mò" ed era partito successivamente per una lunga tournèe: - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Amoruso: "Napoli, la squadra c'è ed è allineata con Conte, non immagino una grande accoglienza per Spalletti" - Nicola Amoruso ha dato uno sguardo al campionato di Serie A, concentrandosi soprattutto sul Napoli in una lunga intervista ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Amoruso: "Lukaku con Hojlund? Attaccanti diversi, possono coesistere" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli. Secondo tuttonapoli.net

Programmazione e serietà, così Napoli e la squadra hanno camminato insieme - Poi piano piano la squadra si è assestata, con la nuova gestione De Laurentiis, fino a vincere nel 2023 il terzo scudetto, 36 anni dopo il primo. Lo riporta repubblica.it