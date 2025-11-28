Amoruso | Napoli la squadra c’è ed è allineata con Conte

Parlami.eu | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola , dalla Roma alla Juventus una settimana intensa ed importante, non immagino una grande accoglienza per Spalletti”. Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, della J uventus e dell’ Atalanta, tra le tante squadre in cui ha militato in carriera, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com”. Queste le sue parole: – Dopo le vittorie contro Atalanta e Qarabag, che Napoli si appresta ad affrontare la Roma?. “Le vittorie con Atalanta e Qarabag sono state per importanti per il Napoli, che arriva con rinnovata fiducia alla sfida contro la Roma. 🔗 Leggi su Parlami.eu

amoruso napoli la squadra c8217232 ed 232 allineata con conte

© Parlami.eu - Amoruso: “Napoli, la squadra c’è ed è allineata con Conte

Scopri altri approfondimenti

amoruso napoli squadra c8217232Nicola Amoruso: "Napoli, la squadra c'è ed è allineata con Conte, non immagino una grande accoglienza per Spalletti" - Nicola Amoruso ha dato uno sguardo al campionato di Serie A, concentrandosi soprattutto sul Napoli in una lunga intervista ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

amoruso napoli squadra c8217232Amoruso: "Lukaku con Hojlund? Attaccanti diversi, possono coesistere" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli. Secondo tuttonapoli.net

Programmazione e serietà, così Napoli e la squadra hanno camminato insieme - Poi piano piano la squadra si è assestata, con la nuova gestione De Laurentiis, fino a vincere nel 2023 il terzo scudetto, 36 anni dopo il primo. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Amoruso Napoli Squadra C8217232