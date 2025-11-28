Amori in frantumi | il nuovo viaggio teatrale di Dammacco e Balivo

A inizio dicembre 2025 il pubblico milanese è chiamato a misurarsi con Spezzato è il cuore della bellezza, creazione di Mariano Dammacco e Serena Balivo. Un lavoro teatrale che mette al centro la fragilità dei legami, alternando densità emotiva, immagini poetiche e una vena ironica che attraversa l’intero spettacolo senza mai tradire la complessità dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Amori in frantumi: il nuovo viaggio teatrale di Dammacco e Balivo

Leggi anche questi approfondimenti

Elezioni senza elettori: partiti in festa, democrazia in frantumi. Vai su X

CINEMA D’AZEGLIO Programma dal 27 novembre al 3 dicembre Giovedì 27 novembre:“Per una storia del cinema” Rassegna “Generi in frantumi”: CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO di Sydney Pollack. Con: Robert Redford,Will Geer (1972- - facebook.com Vai su Facebook

In Europa potrebbe nascere un nuovo trend di viaggio, e non è così macabro come sembra - Negli ultimi anni, il modo di viaggiare degli europei sta cambiando: sempre più persone si allontanano dai percorsi turistici tradizionali per esplorare luoghi meno convenzionali, autentici e ... Segnala siviaggia.it