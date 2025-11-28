Amira ed Elisa eroine di Pozzuolo Martesana | ecco come hanno salvato una 13enne e fatto scappare due molestatori

Pozzuolo Martesana (Milano), 28 novembre 2025 – Un appuntamento con un’amica, nel tardo pomeriggio di Halloween. Un pezzetto di strada già buia. E all’improvviso due uomini alle spalle. Ombre e voci nell’oscurità. Prima la paura poi il panico, la corsa a perdifiato, i due sconosciuti sempre alle calcagna. La salvezza, per una ragazzina di soli tredici anni protagonista suo malgrado della terrorizzante sequenza consumatasi la sera del 31 ottobre a Pozzuolo Martesana, nella sagoma e nel volto di due, giovanissime, donne, Amira ed Elisa, poco più che ventenni. Stavano partendo alla volta di una festa, quando si sono viste correre incontro la ragazzina in lacrime, “aiutatemi, mi inseguono”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amira ed Elisa, eroine di Pozzuolo Martesana: ecco come hanno salvato una 13enne e fatto scappare due molestatori

Scopri altri approfondimenti

Amira ed Elisa, eroine di Pozzuolo Martesana: ecco come hanno salvato una 13enne e fatto scappare due molestatori - Premiate dal Comune le due ventenni che non hanno avuto paura ad aiutare una ragazzina: “Sono state un esempio per tutte”. Secondo ilgiorno.it