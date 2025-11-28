amici 25 fuori i primi otto inediti dei cantanti della nuova edizione

Il talent Amici di Maria De Filippi pubblica i primi otto inediti dei cantanti dell’edizione numero 25. Il talent di Canale5 Amici di Maria De Filippi pubblica i primi otto inediti dei cantanti dell’edizione numero 25, disponibili su tutte le piattaforme digitali. Il brano di Angie si intitola Poco poco. Racconto diretto, sincero e sensibile della delusione che si prova nel comprendere che una relazione è ormai giunta al termine. Scritto da Angelica Ibba e prodotto da Brail e Saturno. Flavia presenta Qualcosa di grande. Una storia d’amore che va oltre ogni limite: due giovani con due vite così diverse e al contempo complementari finiscono per incontrarsi mescolando tutte le loro contraddizioni in un solo colore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

