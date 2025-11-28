Ambulanze senza parcheggi caos barelle all’ospedale
Macerata, 28 novembre 2025 – Se ci sono stalli di sosta dedicati non è certo un caso: sono per lo più destinati a chi si trova in una condizione di fragilità o di necessità. Farne un uso improprio non è tanto violare una regola, ma soprattutto mancare di rispetto a qualcuno, tanto più se si trova all’interno dell’ospedale. Mercoledì mattina lo “spettacolo” all’ospedale di Macerata era sconfortante: molti dei parcheggi riservati alle ambulanze, erano occupati da auto. Così i mezzi di soccorso si sono trovati senza spazi di sosta, con difficoltà per trasferire i pazienti – anche barellati – dalle ambulanze ai reparti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pronto soccorso di Giugliano: il solito copione Ancora una volta la corsia preferenziale riservata alle ambulanze del pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania si trasforma in un parcheggio abusivo. L’ultimo episodio riguarda una Fi - facebook.com Vai su Facebook
Ambulanze senza parcheggi, caos barelle all’ospedale - Farne un uso improprio non è tanto violare una regola, ma soprattutto mancare di rispetto a qualcuno, tanto più se si trova all’interno dell’ospedale. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Sosta selvaggia davanti all'ospedale Ca' Foncello: ambulanze bloccate dalle auto parcheggiate in rotonda, raffica di sanzioni - Auto parcheggiate fuori dagli stalli, attorno alla rotonda e sulla rampa per accedere al pronto soccorso, tanto da bloccare il passaggio delle ambulanze. Si legge su ilgazzettino.it
Asti e quelle auto di genitori in attesa dei figli a scuola parcheggiate all’uscita delle ambulanze (video) - In corso Genova ogni giorno c'è qualcuno che si ferma davanti all'uscita dei mezzi di soccorso della Croce Verde. Segnala lanuovaprovincia.it