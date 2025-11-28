Macerata, 28 novembre 2025 – Se ci sono stalli di sosta dedicati non è certo un caso: sono per lo più destinati a chi si trova in una condizione di fragilità o di necessità. Farne un uso improprio non è tanto violare una regola, ma soprattutto mancare di rispetto a qualcuno, tanto più se si trova all’interno dell’ospedale. Mercoledì mattina lo “spettacolo” all’ospedale di Macerata era sconfortante: molti dei parcheggi riservati alle ambulanze, erano occupati da auto. Così i mezzi di soccorso si sono trovati senza spazi di sosta, con difficoltà per trasferire i pazienti – anche barellati – dalle ambulanze ai reparti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambulanze senza parcheggi, caos barelle all’ospedale