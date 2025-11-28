Altrimenti ci sterminano! Guerra la svolta italiana che mette paura | è polemica

Con parole destinate a far discutere, Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ha introdotto il nuovo sistema di protezione aerea “ Michelangelo Dome ”, una piattaforma avanzata che ambisce a diventare un pilastro della sicurezza europea. « Se c’è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo. Lo dico essendo in conflitto di interessi, perché non sta finendo una guerra, ne sta iniziando una nuova », ha dichiarato Cingolani aprendo la presentazione. Un incipit che rispecchia il clima di crescente preoccupazione nel settore della difesa militare, dove il rischio di minacce ibride e attacchi ad alta intensità è tornato al centro delle agende governative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Altrimenti ci sterminano!”. Guerra, la svolta italiana che mette paura: è polemica

Argomenti simili trattati di recente

Guerra giorno 325: massacri insensati e la svolta dei carri armati britannici - La guerra in Ucraina conta il giorno 325, segnato ancora da bombardamenti su obiettivi civili, in particolare nella capitale e a Dnipro, doveun missile russo ha colpito un condominio e ha fatto strage ... avvenire.it scrive

UCRAINA: Zelensky, raggiunta svolta strategica in guerra contro Mosca - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che l'Ucraina ha raggiunto una "svolta strategica" nella guerra con la Russia, chiedendo tempo e pazienza fino al raggiungimento ... Lo riporta milanofinanza.it