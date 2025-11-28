Altobelli ricorda il Mondiale del 1982 | Avevo fatto un bel campionato con l’Inter pensavo soltanto ad una cosa

Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, in occasione del suo 70° compleanno, ricorda il Mondiale vinto con l’Italia nel 1982. Intervistato da Sky Sport in occasione del suo 70esimo compleanno, l’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, è tornato sul Mondiale del 1082 vinto con l’Italia. MONDIALE DEL1982 – « Paolo Rossi, Bruno Conti e Graziani erano i titolari intoccabili: io avevo fatto un bel campionato con l’Inter e avevo vinto la Coppa Italia. Capivo che c’erano dei giocatori che avevano fato la storia prima di me: io mi allenavo e aspettavo solo il mio momento, avrei dovuto dimostrare qualcosa anche in un solo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

