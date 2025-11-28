Altobelli compie gli anni | L’Inter sopra ogni cosa Gli inizi la chiamata la nazionale vi dico tutto
Inter News 24 L’ex bomber interista Altobelli compie 70 anni, e si è raccontato in tutto e per tutto in un’intervista. Vediamo le sue parole. In un’intervista rilasciata a Inter Tv in occasione del suo 70° compleanno, Alessandro Altobelli si è raccontato in tutto e per tutto. LEGGI ANCHE: Altobelli ricorda il suo passato nerazzurro: «Bersellini mi cambiò la vita, mi ha formato anche come uomo» 70 ANNI – «Quando si arriva ai 70 bisogna fare i conti di chi sei, cosa hai fatto. Io sono nato interista, al mio Paese ero tra i pochi. In quell’epoca forse era per la Grande Inter che mi ha fatto appassionare e innamorare. 🔗 Leggi su Internews24.com
