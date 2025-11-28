Altobelli a Mediaset | Ho un augurio per i miei 70 anni Tutti erano preoccupati di Chivu ma…
di Giuseppe Colicchia L’ex bomber nerazzurro, Alessandro Altobelli, in occasione del suo 70° compleanno si è soffermato anche sull’Inter di Chivu. Intervistato da Sport Mediaset in occasione del suo 70° compleanno, Alessandro Altobelli si è espresso così. LEGGI ANCHE: Altobelli ricorda il Mondiale del 1982: «Avevo fatto un bel campionato con l’Inter, pensavo soltanto ad una cosa» L’AFFETTO RICEVUTO PER IL MIO COMPLEANNO – « Non me lo aspettavo, forse neanche lo meritavo ». SUI TIFOSI – « Il calcio va avanti per loro ». COME NASCE IL SOPRANNOME SPILLO? – « Non posso dimenticarlo. Mi è stato dato quando giocavo nel Latina, arrivavo in ritiro con il pullman e il maestro mi portava nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com
