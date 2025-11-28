Altafini avvisa il Napoli | Occhio a Milan e Inter! I giallorossi devono continuare così Sul derby…

Inter News 24 Altafini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla corsa di Milan, Inter e Roma al primo posto in Serie A soffermandosi anche sul derby: le parole. Nel corso di un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Jose Altafini, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato la situazione della Serie A, concentrandosi in particolare sulla lotta per il titolo e sulla sfida di domenica tra Roma e Napoli. Riguardo alla Roma, Altafini ha dichiarato: «Non so se i giallorossi continueranno così, io avrei paura dell’ Inter, che può sempre recuperare. Ha tanti calciatori forti e non va mai sottovalutata». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Altafini avvisa il Napoli: «Occhio a Milan e Inter! I giallorossi devono continuare così. Sul derby…»

