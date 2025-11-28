Alta Velocità Parma è salva Matteo Salvini | Il Frecciarossa manterrà la fermata fino a giugno

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della riunione di ieri con gli AD di FS e Trenitalia Stefano Antonio Donnarumma e Gianpiero Strisciuglio - si legge in una nota del Ministero - conferma che il Frecciarossa 9330 manterrà le fermate a Parma e Piacenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mobilità, firmato protocollo d'intesa per treni ad alta velocità a Parma - Un primo via libera ufficiale per affrontare la questione della nuova fermata a Parma dei treni ad Alta Velocità, i super veloci che da 10 anni hanno cambiato il modo di ... Secondo notizie.tiscali.it

Alta velocità a Parma? I pendolari dicono ‘sì’ - Ma molti di loro sono della città ducale, costretti a raggiungere la Mediopadana. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Parma in volata verso l'Alta velocità: sottoscritto l'accordo con il Ministero - Parma, 31 luglio 2021 – É stato sottoscritto l'accordo per l'Alta Velocità, Parma torna a sognare un collegamento rapido verso Roma. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Alta Velocit224 Parma 232