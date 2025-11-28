Alta Velocità Parma è salva Matteo Salvini | Il Frecciarossa manterrà la fermata fino a giugno

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della riunione di ieri con gli AD di FS e Trenitalia Stefano Antonio Donnarumma e Gianpiero Strisciuglio - si legge in una nota del Ministero - conferma che il Frecciarossa 9330 manterrà le fermate a Parma e Piacenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it