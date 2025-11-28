All' X-Ray Pub l' omaggio alla band forlivese Sbranco e le Purghe elettriche
La musica progressive che ha segnato un'epoca, gli anni '70, torna protagonista per una serata con un appuntamento speciale. Domenica 7 dicembre, all'X-Ray Pub, "Pigagengy" e "TM Eventi & Musica" presentano un evento dedicato alla band forlivese "Sbranco e le Purghe Elettriche".La serata in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
’Sbranco e le purghe elettriche’: una ’leggenda’ all’X-Ray - Musicisti locali rendono omaggio ad Augusto Guidi, oggi 82 anni, polistrumentista istrionico e frontman della band negli anni ’70 ... Secondo msn.com