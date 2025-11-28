Giovedì sera a “Piazza Pulita”, su La7, Gianrico Carofiglio ha detto che sicuramente Giorgia Meloni sapeva della prima pagina della Verità a proposito del consigliere del Quirinale Francesco Saverio Garofani. Notizia che provocò, giorni fa, tensioni tra Fratelli d’Italia e la presidenza della repubblica. Ebbene, ha detto lo scrittore-magistrato-ex deputato del Pd Carofiglio: visto che Meloni sapeva, avrebbe dovuto impedire la pubblicazione di quella prima pagina. Testuale. Cioè, secondo Carofiglio, Meloni doveva ordinare a Maurizio Belpietro, direttore della Verità, di cambiare la prima pagina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Allo strambo non c'è mai fine: Carofiglio a La7