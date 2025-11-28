Allo spazio cultura è tempo di poesia con Giuseppe Tavormina

Martedì 2 dicembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, incontro con Giuseppe Tavormina per la presentazione della sua raccolta di poesie Poesie per l'infinito, finalista al Premio Marineo 2025.Solo un poeta può descrivere, con parole. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

