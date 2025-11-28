All' Einaudi-Alvaro la solidarietà mette radici | piantumato l' albero della pace per Gaza
In occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese celebrata il 27 novembre l'istituto superiore Einaudi-Alvaro di Palmi ha promosso una serie di attività di sensibilizzazione con particolare attenzione alla drammatica situazione della popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
