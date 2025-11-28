All' asta la bottiglia di champagne del matrimonio di Carlo e Diana | quanto può valere il cimelio

La casa d'aste danese Bruun Rasmussen sta per mettere all'asta una bottiglia di champagne decisamente unica, dal momento che si tratta di una versione di Dom Pérignon Vintage 1961 realizzata appositamente in occasione delle nozze tra l'allora principe di Galles Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer. Il cimelio reale pertanto risale al 1981, anno in cui si celebrò quello che fu ribattezzato dai sudditi di sua maestà come "il matrimonio del secolo" e al quale assistettero complessivamente circa 750 milioni di telespettatori in tutto il mondo: Carlo e Diana si sposarono il 29 luglio nella Cattedrale di St. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - All'asta la bottiglia di champagne del matrimonio di Carlo e Diana: quanto può valere il cimelio

