All’Asp di Reggio Calabria il prestigioso premio Welfare Oggi 2025

Esprime il proprio plauso istituzionale l’assessora regionale alle politiche di inclusione sociale, sussidiarietà, welfare e pari opportunità Pasqualina Straface all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per il prestigioso riconoscimento ottenuto al premio Welfare Oggi 2025 promosso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

all8217asp reggio calabria prestigiosoPremio “Welfare Oggi”, Straface: “modello Asp Reggio buona pratica da estendere ad altre realtà della Regione” - L’Assessore regionale alle Politiche di Inclusione Sociale, Sussidiarietà, Welfare e Pari Opportunità Pasqualina Straface esprime il proprio plauso istituzionale all’Azienda Sanitaria Provinciale di R ... Lo riporta strettoweb.com

