Alla scoperta delle realtà scolastiche | inaugurata la Fiera dell’Orientamento

Bergamo. Venerdì mattina, 28 novembre, è stata inaugurata davanti a una platea gremita di studenti la 3ª edizione della Fiera dell’Orientamento nel polo di via Lunga. La manifestazione ha registrato fin dalle prime ore un’ottima affluenza di visitatori e rimarrà aperta al pubblico, con accesso libero, il 28 novembre dalle 9 alle 14 e sabato 29 novembre dalle 9 alle 18. L’evento è pensato per essere un grande open-day, che permette a genitori e studenti di scoprire l’offerta formativa e le attività post-diploma presenti sul territorio bergamasco. È previsto, oltre che la partecipazione di 74 scuole e la presenza di 95 stand, anche un ricco calendario di incontri e laboratori ad accesso libero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it