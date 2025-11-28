Alla guida di un' auto con 47 dosi di cocaina | arrestato
Trovato in possesso di 47 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 33 grammi. E' stato arrestato la sera dello scorso 25 novembre dai Carabinieri, mentre transitava a bordo di un'auto in via Vittorio Veneto a Cenaia (Crespina Lorenzana), un cittadino extracomunitario di 38 anni.Lo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Guida senza assicurazione e investe la passeggera di un’auto senza soccorrerla: denunciato 49enne sulla Tangenziale di Napoli | https://shorturl.at/9a8Qr - facebook.com Vai su Facebook
Guida contromano allo Stadio Olimpico, i vigili urbani lo fermano con 11 dosi di cocaina - Quando i vigili urbani gli hanno chiesto di fermarsi ha cercato di disfarsi della droga che portava con sé. Come scrive fanpage.it