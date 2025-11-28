Alla guida di un' auto con 47 dosi di cocaina | arrestato

Trovato in possesso di 47 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 33 grammi. E' stato arrestato la sera dello scorso 25 novembre dai Carabinieri, mentre transitava a bordo di un'auto in via Vittorio Veneto a Cenaia (Crespina Lorenzana), un cittadino extracomunitario di 38 anni.Lo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

