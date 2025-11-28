Il futuro del franchise DC Universe si arricchisce di nuove speculazioni e aggiornamenti riguardanti il casting di uno dei ruoli più iconici. La protagonista di questo Pais è Alexandra Daddario, che sta ricevendo crescente attenzione come possibile interprete di Wonder Woman. In attesa di annunci ufficiali, questa analisi fornisce uno sguardo approfondito sulla sua candidatura, sulle ispirazioni artistiche e sui motivi per cui potrebbe essere la scelta ideale per il personaggio. la candidatura di alexandra daddario come wonder woman nel nuovo dc universe. il contesto della nuova incarnazione di wonder woman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Alexandra Daddario diventa Wonder Woman dopo le polemiche su Diana Prince nel artwork DC