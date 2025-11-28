Alex Britti a Capodanno mostre e cibo | Natale a Parma con oltre 200 eventi

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Parma presenta “Natale a Parma”, un programma con oltre 200 appuntamenti, ideato e coordinato in sinergia con istituzioni, associazioni, realtà culturali e di volontariato del territorio. Le iniziative animeranno la città e i suoi quartieri nel periodo natalizio, offrendo momenti di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

alex britti capodanno mostreCapodanno, in piazza Garibaldi suonerà Alex Britti - Sarà Alex Britti a suonare la sera del 31 dicembre in piazza Garibaldi a Parma per il concerto di Capodanno. Lo riporta parmatoday.it

Alex Britti, la storia con Luisa Corna, la pausa dalla musica per il figlio, la paura di volare: «Papà era bipolare, temevo di ereditare la malattia» - Figlio unico di Umberto e Annita, il cantautore cresce nel quartiere romano di Monteverde. Scrive leggo.it

