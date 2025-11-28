Alessandro Luigi Appella nominato segretario regionale dell’Umbria per lo Snalv Confsal
Il sindacato nazionale autonomie locali e vigilanza Confsal, ha un nuovo volto alla guida della sua sezione regionale in Umbria. Alessandro Luigi Appella è stato nominato ufficialmente segretario regionale, un incarico che lo vedrà in prima linea nella rappresentanza e tutela dei lavoratori nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondisci con queste news
"A.R.A.R.A., una storia lunga trent’anni: l’impegno di Luigi D’Alessandro per i diritti dei bambini reumatologici." Leggi l'intervista realizzata dal Il Giornale di Chieti a Luigi D'Alessandro, già Presidente ARARA ONLUS e attuale Consigliere di A.R.A.R.A. e di A - facebook.com Vai su Facebook