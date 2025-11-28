Alessandro Luigi Appella nominato segretario regionale dell’Umbria per lo Snalv Confsal

Perugiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato nazionale autonomie locali e vigilanza Confsal, ha un nuovo volto alla guida della sua sezione regionale in Umbria. Alessandro Luigi Appella è stato nominato ufficialmente segretario regionale, un incarico che lo vedrà in prima linea nella rappresentanza e tutela dei lavoratori nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Luigi Appella Nominato