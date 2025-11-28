Alessandra Celentano l’annuncio ad Amici | imbarazzo generale

Le anticipazioni che circolano sul web hanno iniziato a delineare il quadro della prossima puntata di Amici, generando un’ondata di commenti e curiosità tra i fan. Stavolta, a quanto pare, nessun allievo lascerà la scuola, ma la tranquillità è solo apparente: quattro titolari sono stati trascinati in sfida, due nel canto e due nel ballo, segno che la competizione interna è tutt’altro che placata. Angie e Michele dovranno difendere il loro posto nella categoria canto, mentre Alessio e Anna affronteranno la pressione della sfida nella danza. Una puntata che si preannuncia tesissima sin dai primi minuti, costruita su equilibri fragili e scelte che potrebbero cambiare i percorsi dei ragazzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it